الأمريكية العليا تلغى حكم الاستئناف: من حق ترامب حظر معارضيه على تويتر

وصدر حكم المحكمة العليا، أمس الإثنين، فى الاستئناف الذى قدمه الرئيس السابق ترامب منذ مدة طويلة، حيث أمر قضاة المحكمة العليا برفض الدعوى التى أقامها 7 من مستخدمى تويتر ضد قرار ترامب، منعهم من متابعة حسابه على الموقع.
ووفقا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، فإن الدعوى فقدت أهميتها بعد هزيمة ترامب فى انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، وقرار شركة تويتر فى 8 يناير الماضى حظر حساب ترامب نهائيًا، بدعوى ترويجه للعنف.
وبحسب الوكالة، فإنه على الرغم من أن القضية لم تكن تتعلق بقرار تويتر حظر حساب ترامب نهائيًا، إلا أن القاضي كلارينس توماس أشار إلى أن الحكومة قد تكون قادرة دستوريًا على الحد من سلطة شركات مواقع التواصل الاجتماعى فى حذف حسابات المستخدمين.
فيما استمر الجدل بين جانبى النزاع حول مصير قرار محكمة الاستئناف. وقبل مغادرة ترامب لمنصبه، طلبت وزارة العدل من القضاة شطب الدعوى، فى حين سعى الذين قاضوا ترامب إلى الاستمرار فى إجراءاتهم.
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