عاجل.. النيابة العامة الأردنية تحظر النشر بالموضوع المرتبط بالأمير حمزة

جدة - نرمين السيد - قرر نائب عام العاصمة الأردنية عمان، الدكتور حسن العبداللات، اليوم الثلاثاء، حظر النشر فى كل ما يتعلق بالتحقيقات التى تجريها الأجهزة الأمنية، والمرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، وذلك حفاظًا على السرية فى هذه المرحلة من التحقيقات.





وفى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء، قال العبداللات، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك، ويشمل الحظر، وسائل الإعلام المرئى والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعى، ونشر وتداول أى صور أو مقاطع مصورة "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية. وأوضح النائب العام الأردنى، أن هذا القرار جاء استنادًا لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج، د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، التى تجيز للنيابة العامة حظر النشر فى كل ما يتعلق بأى مرحلة من مراحل التحقيق حول أى قضية أو جريمة تقع فى المملكة.

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