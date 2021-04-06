جدة - نرمين السيد - وكان وزراء الخارجية والدفاع فى الولايات المتحدة واليابان وجهوا انتقادات للصين، خلال محادثات فى طوكيو قبل أسبوع، مؤكدين معارضتهم سلوك بكين "المزعزع للاستقرار". وقال المسؤولون فى مؤتمر صحفى مشترك، إن "الولايات المتحدة واليابان اعتبرتا أن سلوك الصين يتعارض مع النظام الدولى، ويمثل تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية وتكنولوجية"، مشددين على التزامهم "بمقاومة الإكراه والسلوك المزعزع للاستقرار تجاه البلدان الأخرى فى المنطقة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الصينية تحذر اليابان من التعاون مع الولايات المتحدة ضد بكين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.