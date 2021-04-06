مصرع 5 أشخاص فى انفجاربـ باكستان

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سماء تى فى" الباكستانية عن فرق الإنقاذ قولها، اليوم الثلاثاء، إن الانفجار وقع جراء تسرب الغاز فى منزل وقيام أحد الأشخاص بإشعال النيران هناك، مشيرة إلى أن هذا الانفجار تسبب فى تدمير منزلين.

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقى العلاج.