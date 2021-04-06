إيران توجه الاتهام لـ 10 مسؤولين فى إسقاط الطائرة الأوكرانية العام الماضى

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، جددت دعوتها لتحقيق العدالة لضحايا الطائرة الأوكرانية التى سقطت فى إيران العام الماضى.

وأوضح البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية اليوم، أنه فى ذكرى سقوط الطائرة الأوكرانية، التى أسقطها الحرس الثورى الإيرانى بصاروخين أرض جو، تنضم الولايات المتحدة للدول المطالبة بتحقيق العدالة لـ 176 من الركاب المدنيين الأبرياء وطاقم الطائرة.

وأكد البيان أنه بعد مرور عام على الحادثة يواصل النظام الإيرانى حماية المسؤولين فى الحرس الثورى الإيرانى، ويتستر على جرائمهم.