تسجيل رياض الأطفال 1443 noor.moe.gov.sa: رابط برنامج نظام نور لولي الأمر

ننشر موعد تسجيل رياض الأطفال 1443 في نظام نور لولي الأمر برقم الهوية الوطنية أو برقم السجل المدني فقط ورمز التحقق، حيث أصدرت وزارة التعليم عام الخطة الزمنية لتسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال 1443هـ ضمن تعميم تنظيم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال الصادر يوم الاثنين بتاريخ التاسع من شهر شعبان الجاري الموافق لتاريخ الثاني والعشرون من شهر مارس لعام 2021م، ومن خلال موقع ثقفني نوفر كافة التفاصيل المتعلقة بعملية التسجيل في الروضة وأعمار القبول، إلى جانب رابط برنامج نظام نور لولي الأمر المركزي الرسمي لتسجيل الأبناء.

تسجيل رياض الأطفال 1443 في نظام نور

أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية تعميم تنظيم تسجيل الأطفال في الروضة للعام الدراسي القادم، وقد حددت الوزارة فترة التسجيل للأطفال في مرحلة رياض الأطفال عبر موقع نظام نور ولي الأمر 1442 المركزي، ويمكنكم التعرف على موعد التسجيل في رياض الأطفال 1442 من خلال التالي:

يبدأ تسجيل طفل في رياض أطفال اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 7 أبريل 2021م الموافق لتاريخ 25 شعبان 1442هـ.

يستمر تسجيل الأطفال في الروضات ومدارس الطفولة المبكرة الحكومية على مدار العام الدراسي.

يتم تسجيل طفل جديد في نظام نور لولي الأمر من خلال اتباع رابط نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

تسجيل الأطفال في نظام نور وأعمار القبول

يتم تسجيل الأطفال في مرحلة رياض الأطفال عن طريق دخول ولي الأمر إلى نظام نور الصفحة الرئيسية والنقر على رابط التسجيل لولي أمر جديد، ثم اتباع الخطوات الخاصة بعملية تسجيل نظام نور المركزي، وقد تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن أعمار قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال 1443.

حيث أعنت الوزارة عن قبول الأطفال في كل مستوى من المستويات الثلاث وفق تاريخ ميلاد الطفل، ويمكنكم التعرف على تواريخ الميلاد المقرر لها التسجيل خلال العام الدراسي الحالي من خلال التالي:

م المستوى من إلى 1 المستوى الأول (الروضات الأهلية والعالمية فقط) من 23 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 13 أكتوبر 2017م. حتى 22 محرم 1440هـ الموافق لتاريخ 2 أكتوبر 2018م. 2 المستوى الثاني من 23 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 24 أكتوبر 2016م. حتى 22 محرم 1439هـ الموافق لتاريخ 12 أكتوبر 2017م. 3 المستوى الثالث من 23 محرم 1437هـ الموافق لتاريخ 5 نوفمبر 2015م. حتى 22 محرم 1438هـ الموافق لتاريخ 23 أكتوبر 2016م.

نظام نور إعادة ضبط اسم المستخدم وكلمة المرور

في نسيان بيانات دخول نظام نور لولي الأمر، يمكنه إعادة تعيين اسم المستخدم أو كلمة المرور من خلال النقر على أيقونة “هل نسيت كلمة المرور أو اسم المستخدم” من الشاشة الرئيسية في نظام نور التعليمي، ثم تعبئة البيانات المطلوبة للتحقق وإكمال باقي الخطوات الخاصة بإعادة ضبط المعلومات الشخصية التي يمكنكم التعرف عليها من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

ووفقاً للخطة الزمنية المقررة من جانب وزارة التعليم عام، فمن المقرر أن يبدأ نظام نور في استقبال طلبات التسجيل في نظام نور برقم الهوية الوطنية للأطفال المستجدين في مرحلة رياض الأطفال 1443 اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء بتاريخ الخامس والعشرون من شهر شعبان الجاري.