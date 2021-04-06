الإستعلام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي 1442 برقم الهوية وشروط التقديم

تزداد معدلات البحث بطريقة ملحوظة هذه الأيام عن موعد صرف مقطوعة الضمان الإجتماعي على محركات البحث وعلى أشهر مواقع التواصل الإجتماعي في المملكة العربية السعودية، ولعلك تلاحظ زيادة معدل البحث خاصة مع بداية كل عام جديد حيث أن المساعدات المقطوعة تُصرف بشكل شبه سنوي في موعد تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التي أطلقت هذا البرنامج في الأساس لمساعدة الآلاف من الأسر السعودية متوسطة الدخل والمواطنين السعوديين من محدودي الدخل لكي يكونوا قادرين على التصدى لغلاء الأسعار الذي حدث في معظم السلع الأساسية عقب اجراء الحكومة السعودية لعدة اجراءات اصلاحية من شأنها زيادة المعدل للنمو الإقتصادي في المملكة وللتمهيد لتحقيق رؤية المملكة 2030م بأن تصبح السعودية أحد أكبر الدول الإقتصادية في العالم، ونحن في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقني” سنوضح لكم كافة التفاصيل حول المساعدة المقطوعة وسنوضح لكم موعد صرف المقطوعة وشروط التقديم فيها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

كل برنامج تطلقه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لمساعدة المواطنين السعوديين من مستفيدي الضمان الإجتماعي له شروط محددة، وقد وضعت الوزارة شروط صارمة لكل المتقدمين إلى المساعدة المقطوعة، ومن هذه الشروط:

أن يكون المواطن يحمل الجنسية السعودية ومتزوج من سعودية.

لا يقل عمره بأي حال عند التقدم عن 35 عام.

لا يمتلك سجلات تجارية أو أراضي.

موعد صرف المقطوعة

نأتي الآ، في هذا المقال إلى تحديد موعد صرف المساعدات المقطوعة ومتى تنزل حيث كثرت الأسئلة على مواقع التواصل الإجتماعي حول هذا، ونوضح لكل المواطنين المستحقين لهذه المساعدات أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية حتى الآن لم تحدد موعد نزول مبالغ الدعم لكافة المواطنين المستحقين وسوف نوضح لكم الموعد فور الإعلان عنه.