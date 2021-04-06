إيطاليا تمدد إجراءات الحجر الصحى حتى 30 أبريل

قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية، إن إجراء الحجر الصحى للمسافرين من الاتحاد الأوروبى مصحوب أيضا بالتنفيذ الضرورى لاختبار فيروس كورونا، الذى يتم إجراءه قبل 48 ساعة، ويجب أن يتبع ذلك اختبارا ثانى بنتيجة سلبية بعد الحجر الصحى المفروض.
وبحسب الصحيفة، فأن هذه الاجراءات يتم تطبيقها على جميع المسافرين الذين قضوا آخر 15 يوما فى أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى، كإجراء لوقف الإيطاليين عن قضاء الأجازات خارج بلادهم مع التركيز بشكل خاص على إسبانيا.
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