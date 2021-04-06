إيطاليا تمدد إجراءات الحجر الصحى حتى 30 أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الإيطالية، فرض اجراءات وقائية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، ولذلك مددت الحجر الصحى الإلزامى ليشمل المسافرين من دول الاتحاد الأوروبى وذلك حتى 30 أبريل.





قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية، إن إجراء الحجر الصحى للمسافرين من الاتحاد الأوروبى مصحوب أيضا بالتنفيذ الضرورى لاختبار فيروس كورونا، الذى يتم إجراءه قبل 48 ساعة، ويجب أن يتبع ذلك اختبارا ثانى بنتيجة سلبية بعد الحجر الصحى المفروض.

وبحسب الصحيفة، فأن هذه الاجراءات يتم تطبيقها على جميع المسافرين الذين قضوا آخر 15 يوما فى أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى، كإجراء لوقف الإيطاليين عن قضاء الأجازات خارج بلادهم مع التركيز بشكل خاص على إسبانيا.