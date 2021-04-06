عاجل.. الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "كان" العبرية، إن جلسة المشاورات بين الرئيس الإسرائيلى، وممثلى الأحزاب الإسرائيلية، انتهت بتوصية 52 عضو كنيست لنتنياهو، مقابل توصية 45 عضو لزعيم حزب يش عتيد، يائير لبيد.
وبحسب القناة، فى حال فشل المرشح فى تشكيل الحكومة، سيكون ريفلين أمام خيارين، إما منح التفويض لمرشح آخر والسماح له بالمحاولة لمدة 28 يوما غير قابلة لتمديد، وإما إعادة التفويض إلى الكنيست.
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