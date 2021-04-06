جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، على ربيعى، قبل بدء مباحثات فى فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووى: "نجد أن هذا الموقف واقعى وواعد. يمكن لهذا الموقف أن يشكل بداية تصحيح المسار السيئ الذى أوصل الدبلوماسية إلى طريق مسدود. نحن نرحب بهذه التصريحات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيران: استعداد واشنطن للتفاوض حول العقوبات موقف واعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.