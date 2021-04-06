أبو حمزة الأمريكى.. السجن 20 عامًا ينتظر مترجم داعش

جدة - نرمين السيد - ينتظر الداعشى الأمريكى بنيامين آلان كاربنتر، والمعروف باسم "أبو حمزة" والذى عمل مترجمًا للتنظيم الإرهابى، السجن 20 عامًا، بسبب ترويجه لتنظيم داعش الإرهابى، حسبما أفادت تقارير أمريكية





ووفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، ستبدأ محاكمة مترجم تنظيم داعش الإرهابى "أبو حمزة"، الذى ينحدر من تينيسى، فى مطلع يونيو المقبل، باعتباره المسؤول عن ترجمة المواد الدعائية للجماعة الإرهابية إلى الإنجليزية. وقالت وزارة العدل الأمريكية، إن كاربنتر كان رئيس ما يعرف بـ "منشورات أهل التوحيد"، لترجمة ونشر المحتوى الإعلامى لتنظيم داعش. وبحسب "نيوزويك"، قال ممثلو الإدعاء إن كاربنتر تواصل مع عميل فيدرالى اعتقد أنه من تنظيم داعش، وقدم له مواد دعائية مترجمة تروج للتنظيم الإرهابى، لافتة إلى أن الترويج لداعش ساهم فى انضمام الكثير من الأمريكيين إليه، أو اعتناق أفكاره والتعاطف معها.

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