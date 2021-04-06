لجنة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة مواجهات دارفور إلى 50 قتيلا و130 جريحا

جدة - نرمين السيد - وكانت لجنة التحقيقات التابعة للنيابة العامة فى السودان أحالت 33 بلاغًا إلى محكمة مختصة، بينها 18 تهمة بالقتل العمد فى أحداث الجنينة غرب دارفور. كما أكدت لجنة أطباء السودان فى غرب دارفور، أن الاشتباكات بدأت السبت 3 أبريل، واتسعت بصورة أكبر فى صباح الأحد التالى، فيما أكد شهود عيان استمرار الاشتباكات حتى صباح أمس الإثنين.

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