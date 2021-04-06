محمد رمضان وزاهي حواس ومسلسل "الملك".. تطورات متلاحقة

دخل الفنان المصري محمد رمضان على خط أزمة مسلسل "الملك"، وذلك من خلال منشور على حساباته الشخصية، أشار فيه إلى تقديمه لشخصية "أحمس" في فيلم سينمائي.

ونشر رمضان فيديو لعالم الآثار المصري زاهي حواس، والذي أشار إلى أن رمضان هو الأنسب من حيث ملامحه لتجسيد شخصية "أحمس".

وعلّق رمضان قائلا: "شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الأثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعمل فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم #محمد_رمضان #أحمس 2023".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر قد أعلنت وقف مسلسل "الملك أحمس"، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وذلك بعد جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية في مصر بسبب الهيئة الشكلية وملابس أبطال المسلسل.

انتقادات لاذعة

وقررت الشركة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.

ومسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.

وما أن أُذيع المقطع الترويجي الأول لمسلسل "الملك"، حتى قوبل بموجة من الانتقادات، كان أغلبها يصب في خانة انتقاد الهيئة الشكلية التي ظهر بها أبطال العمل الذين من المفترض أنهم يُمثلون حقبة تاريخية تعود للملك أحمس، مؤسس الأسرة الثامنة عشرة، ومعركته الشهيرة التي انتهت بانتصاره على "الهكسوس".

وطال الانتقاد في البداية بطل المسلسل الذي ظهر مُلتحيا، هو وعدد من أبطال العمل في إطلالة لا تتناسب مع حياة المصري القديم، التي لم تكن اللحية فيه من سمات الرجال الشكلية، مرورا بالأزياء والديكورات التي بدت عصرية.

جدير بالذكر أن مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف وماجد المصري وصبا مبارك وريم مصطفى ومحمد لطفي ومحمد علاء ومها نصار وباسل الزارو وأمير صلاح الدين وياسين السقا ومعتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة "سينرجي".