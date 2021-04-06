أبوالغيط يلتقى العامين بالمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة فى تونس

جدة - نرمين السيد - التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال زيارته إلى تونس فى الفترة من 4-6 الجارى، بالمدراء العامين للمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة التى تتخذ من تونس مقراً لها.





والتقى أبو الغيط الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخية العرب، والدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، والمهندس عبدالرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، والدكتور سالم حامدى الأمين العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، والمهندس محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. وذكر مصدر مسؤول فى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الامين العام والمدراء العموم للمنظمات حول سبل الارتقاء بالعمل العربى المشترك بشكل عام وفى المجالات التى تختص بها كل منظمة بشكل خاص. وأضاف المصدر أن الأمين العام أكّد دعمه المستمر لعمل المنظمات فى كل ما من شأنه تنشيط وتطوير أدائها بما يخدم المصالح العربية وبما يساعد فى تحقيق الاهداف المنوطة بكل منظمة.

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