كورونا يواصل تفشيه فى إيران.. واقتراحات بإغلاق العاصمة

جدة - نرمين السيد - وقال المسؤول الإيرانى، إن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعا صعبا للغاية بالنسبة للعاصمة، لافتا إلى أن تجربة إقليم خوزستان التى حدث فيها طفرة فى الانتشار تتكرر فى طهران مؤكدا: يجب أن تكون لدينا ترتيبات مختلفة مسبقا لإدارة هذه الأزمة.
وتابع: أعلنا اقتراحنا للنائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الصحة وهو إغلاق العاصمة نحو أسبوع إلى 10 أيام للعبور من هذه الأزمة.
وكان مجلس محافظة طهران، قد أعلن أمس إن العاصمة الإيرانية دخلت خانة المدن الحمراء من حيث تفشى فيروس كورونا.
وأضاف المجلس فى بيان له، أنه على الدوائر والمؤسسات خفض عدد موظفيها بين الثلث والنصف حتى إشعار آخر، حسب التصنيف الحكومى لأهمية الخدمات التى تقدمها للمواطن.
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