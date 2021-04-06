رغم التعاقد على 3 ملايين جرعة من أسترازينيكا.. أستراليا تواجه أزمة لقاحات

وأشار كيد إلى أنه يفترض أن هذه الشحنات من اللقاح وصلت بالفعل إلى أستراليا بموجب العقود، مضيفًا أن الوتيرة البطيئة لحملة التطعيم ضد كورونا ترجع جزئيًا إلى مشاكل فى الإمدادات من الخارج.
وفى تصريحاته لبرنامج "توداى شو" عبر محطة "تشانل 9" التليفزيونية، قال كيد: "نواجه مشاكل فى إمدادات اللقاح من الخارج، أكثر من 3 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا، لم تصل إلى أستراليا" رغم التعاقد عليها.
وكان الاتحاد الأوروبى أوقف تصدير 250 ألف جرعة من شركة أسترازينيكا كان من المقرر أن تغادر إيطاليا إلى أستراليا فى أوائل مارس، مستخدمًا آلية جديدة لحظر صادرات اللقاحات إذا كان يعتقد أن الشركة المنتجة لم تف بتعاقداتها مع دول التكتل الأوروبى.
يذكر أن أستراليا سجلت 29 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 900 وفاة، من بين السكان البالغ عددهم نحو 25 مليون شخص.
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