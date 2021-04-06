الرئيس الإسرائيلى يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة

أعلن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، فى كلمة متلفزة، تكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال "ريفلين": لا يملك أي مرشح فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة.

كان المتحدث باسم الرئيس الإسرائيلى، قال في أعقاب اختتام ريفلين المشاورات مع زعماء الأحزاب، أن الإعلان عن قرار تكليف أحد الزعماء بتشكيل الحكومة سيكون اليوم الثلاثاء، دون ذكر التوقيت الدقيق للإعلان.

وحتى الآن حصل زعيم "الليكود" ورئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو على دعم 52 نائبا في الكنيست، وهم من حزبه و3 أحزاب دينية متشددة متحالفة معه، بينما حصل، يائير لابيد، وزير المالية الأسبق، زعيم حزب "يش عتيد" على دعم 45 عضوا في الكنيست من "أزرق أبيض" وحزب العمل و"إسرائيل بيتنا" و"ميرتس"، إضافة إلى حزبه.

وحصل زعيم حزب "يمينا"، نفتالي بينت، على دعم 7 نواب، بينما رفضت 3 أحزاب أخرى، لها 16 مقعدا إجمالا، تسمية أى مرشح لرئاسة الحكومة.

وعرض لابيد على بينت تشكيل حكومة ائتلافية، مع تناوبهما على منصب رئيس الوزراء، ولا تزال المشاورات بينهما مستمرة، حيث لم يعلق بينت علنا على مقترح لابيد.