منصة مدرستي التعليمية backtoschool لحصص الأسبوع الأخير وفاعليات العودة للمدارس 1442

منصة مدرستي التعليمية تسجيل الدخول لثالث أيام الأسبوع الثاني عشر من الدراسة بالفصل الثاني، وهو أخر أسابيع الدراسة وبداية الاختبارات مع أول شهر رمضان المبارك، بالتوازي مع إطلاق مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمي خلال الفترة الأخيرة، وذلك للحصول علي شهادة ساعة برمجة من المنصة الإلكترونية العودة للمدارس، حيث تم تحويل رابط منصتي madrasati sa إلي الرابط الجديد backtoschool مع الإخذ في الحذر كافة الاحتياطات، وحالياً يستمر تسجيل دخول منصة مدرستي للتعليم.

منصة مدرستي التعليمية للدراسة

أعلنت وزارة التعليم السعودية، جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع الثاني عشر للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب، ويمكنكم التعرف علي جدول الحصص لليوم كما نرفق لكم الآن.

أرفقنا إليكم جدول الحصص لأول أيام الأسبوع الثاني عشر من أسابيع الفصل الدراسي الثاني، ويمكنكم الحضور بالخطوات المرفقة.

رابط العودة للمدارس تسجيل دخول منصتي

يمكنكم الاستمرار بالدخول عن طريق بياناتكم القديمة، وذلك عن طريق الخطوات الآتية:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي توكلنا الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

المنصة madrasati واجبات منصتي.

منصة مدرستي الواجبات

أكدت وزارة التعليم أن مسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت التعليمية هي خطوة جديدة لتنمية مهارات الطلاب، ويجب الالتزام بالواجبات المطلوبة، وتسليمها طبقاً للخطوات الآتية:

دخول المعلم والطالب إلى المنصة التعليمية رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب.

كانت هذه خطوات مبسطة من أجل تسجيل دخول مدرستي الإلكترونية، ويمكنكم الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج عبر العودة للمدارس المرفق أعلاه، والحصول علي لعبة ماين كرافت التعليمي.