إصابة رئيس وزراء جورجيا بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب، فى بيان اليوم الثلاثاء، إن إيراكلى فى حالة عزلة ذاتية فى المنزل ويواصل العمل عن بعد.

يشار إلى أنه حتى الآن أصيب 283 ألفا و369 شخصا بفيروس كورونا فى جورجيا، من بينها 274 ألفا و145 حالة تعاف و3 آلاف و804 وفيات.