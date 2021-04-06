عاجل.. الدبيبة: نتطلع لإعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، إنه يتطلع لإعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبى، واستئناف الرحلات بين البلدين، إضافة لتسهيل إجراءات التأشيرة أمام الليبيين، خاصة الطلبة ورجال الأعمال والمرضى.





وفى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالى مايو دراجى، الذى وصل إلى طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، أشار الدبيبة إلى أن ليبيا وإيطاليا أمامهما تحد مشترك، وهو ملف الهجرة غير النظامية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "نوفا". وأضاف الدبيبة، أن ليبيا تتوقع زيادة التعاون الإيطالى فى مجال الطاقة والكهرباء.

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