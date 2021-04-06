تقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

طلب معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين الراغبين في الحصول على راتب الضمان الشهري من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الرجال والنساء وأرباب الأسر وكذلك الأفراد، وذلك بعد مواجهة صعوبات في الحياة والرغبة في استكمال النفقات الشهرية تحت رعاية مؤسسة اجتماعية ترعاها المملكة، ومن الهام انطباق شروط الاستحقاق لجميع الراغبين في الحصول على الدعم واتباع شروط التسجيل والآليات الخاصة به.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيةخدمة معاش الضمان الاجتماعي السعودي

هي خدمة تقوم وزارة الموارد البشرية بعد اندماجها مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأصبحت باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتقديمها للمواطن السعودي الذي يتم تصنيفه من الفئات التي تحتاج إلى الدعم، حيث يكون من اشتراطات الدعم أن يكون الدخل الشهري للمستفيد أقل من الحد الآمن لتغطية نفقات الحياة، بوجود حد أدنى للفرد المستقل وهو 2600 ريال ولرب الأسرة المعيل 3000 ريال، حيث يتم تحديد معاش شهري يصرف حسب مواعيد محددة له ليستكمل مصاريفه الشهرية.

الفئات المستفيدة من معاش الضمان

يتم شمول الفئة الفقيرة من المجتمع، والذي لا تكفي نفقاتهم مدخلاتهم الشهرية، أو ذوي الدخل المتوسط والذين يستحقوا الذكاة من كبار السن أو النساء الذين ليس لهم معيل، من فئة المطلقات والأرامل المعيلات، والنساء المهجورات وذلك بالتسجيل عبر رابط الوزارة واتباع خطوات التسجيل على أن يتم متابعة الطلب الجديدة لحين التأكد من شمولهم ضمن رواتب ومعاش الشهر الجديد.

الدخول على بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أو الدخول على صفحة تسجيل الدخول على الحساب الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. اكتب في حسابك رقم الهوية الوطنية والرقم السري ثم سجل الدخول. تفتح البوابة الرئيسة المشتملة على جميع بياناتك وشروط التسجيل. يتم اختيار البوابة الإلكترونية. يتم اختيار خدمة معاش الضمان. قم باختيار المكتب والفئة واختر “التالي”. يتم اختيارات بيانات الأسرة واختر أضافة فرد وقم باتباع كل البيانات المطلوبة. يتم اختيار ايقونة إضافة لكل ما سبق. يتبع المستخدم إضافة جميع الأفراد بنفس الخطوات السابقة. يتم وجود ايقونة نوع الدخل ويتم فيه إدخال الحساب البنكي الذي يتم تحويل المبالغ النقدية عليه. قم بكتابة كل ما هو مطلوب حول بيانات الحساب. ثم “التالي”. يتم إرفاق كافة المستندات. يقر المستخدم بصحة المستندات والبيانات. يتم التأكد من كل ما قمت بتقديمة ثم سجل الخروج.

خطوات تقديم طلب معاش الضمان الاجتماعي