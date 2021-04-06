كيفية تحديث بيانات الراجحي دون الذهاب للبنك خطوة بخطوة

كيفية تحديث بيانات الراجحي خطوة بخطوة من خلال الخدمات المختلفة التي يقدمها المصرف الراجحي لك عملاءه بأبسط الخطوات وأقل المجهود عن طريق خدمة مباشر الأفراد أو الصراف أو رقم الجوال الخاص بك دون الحاجة للذهاب لأحد فروع البنك، فيضطر المواطن لتحديث بعض البيانات الخاصة بحسابه البنكي في حالة تجديد الهوية الشخصية الخاصة به أو تجديد رقم الإقامة أو تغير البريد الألكتروني الخاص به وكذلك تغيير محل السكن.

سبب لجوء المواطنون السعوديون لكيفية تحديث بيانات الراجحي

يتعرض المواطن السعودي لتغير بعض البيانات الشخصية الخاصة به من حين لآخر وبالطبع ترتبط كل هذه البيانات بحسابه البنكي لذلك يجب عليه أخطار البنك بتلك التعديلات فور حدوثها ومن هذه التعديلات انتهاء صلاحية الإقامة الخاصة به والتي تختلف مدة صلاحيتها من عمر لأخر وأيضا من حال مواطن لأخر فتستمر صلاحيتها للأشخاص ذوي الأعمال التي تتراوح بين 5 إلى 30 عام لمدة خمسة أعوام، وبين 30 إلى 50 عام لمدة عشرة أعوام، والأشخاص ذوي 50 عام فيما فوق لمدة 20 عاما، والأشخاص غير السعوديين الجنسية الذين يقيمون بالمملكة تترواج لمدة عام واحد فقط، وكذلك في حالة تجديد البريد الألكتروني الخاص بك أو تغيير كلمة السعر وتغيير العنوان الوطني أو محل السكن.

قم بالدخول على الصفحة الرئيسية لتطبيق مباشر الأفراد.

ستجد 3 نقاط أعلى اليمين ق بالضغط عليها.

اضغط الإعدادات والتفصيلات.

الآن قم بتحديث بياناتك المجددة سواء عنوان أو بريد ألكتروني أو رقم الهوية الخاصة بك.

وفي حالة تحديث تاريخ انتهاء الإقامة قم بالضغط عليها واختر تاريخ الانتهاء بالهجري والميلادي وحدد التقويم الجديد.

وأخيرا بعد الانتهاء اضغط تحديث لحفظ البيانات الجديدة.

سيرسل لك عبر هاتفك الجوال رسالة تأكيد على البيانات المجددة لضمان نجاح عملية التحديث.

تحديث البيانات عبر خدمة مباشر الأفراد

يمكنك الاتصال على الرقم 920003344 الخاص بخدمة العملاء للبنك الراجحي.

قم باختيار اللغة العربية بالضغط على رقم 0.

ستعرض عليك عدة خدمات أختر خدمة الحساب المصرفي.

سيظهر لك رسالة بإدخال تاريخ ميلادك للتأكد من هويتك.

يمكنك الآن تغيير البيانات الخاصة بحسابك البنكي وسيتم بعد انتهاء الخطوات إرسال رسالة تأكيد لضمان نجاح العملية بكل سهولة.

خدمة العملاء توفر لك تحديث البيانات الخاصة بحسابك البنكي