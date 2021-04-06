رابط تسجيل نظام فارس الإلكتروني للخدمة الذاتية لفتح بطاقات ترقية المعلمين وتحديث البيانات

تسجيل نظام فارس للخدمة الذاتية للمعلمين الذي أعلن عن فتح باب تسجيل بطاقات ترقية المعلمين العاملين بوزارة التربية والتعليم وذلك لشاغلي المرتبة الثالثة عشر فما دونها، ويقوم العاملين في المجال التعليمي أيضا بتحديث البيانات الخاصة بهم عبر منصة بياناتي الوظيفية الموجودة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي يسعى للتعرف على المواعيد المقررة لذلك جميع العاملين بالقطاع التعليمي بالمملكة.

وزارة التربية والتعليم بالمملكةرابط تسجيل نظام فارس الإلكتروني

ويسمى بنظام فارس للخدمة الذاتية والذي يخص العاملين بمجال التعليم من المعلمين والإداريين في كل ما يخص أعمال الرواتب والترقيات وتحديث البيانات، ويكون النظام إلكتروني بشكل كامل حيث يكون عدم اجتماع العاملين بالتعليم بمكان واحد بسبب الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كرونا وأيضا تم اعتماد هذا النظام الإلكتروني لضمان سرعة التسجيل والاستعلام وسرية البيانات الخاصة بمعلمين والإداريين بسرية.

فتح بطاقات الترقية في نظام فارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم العديد من القرارات التي تخص الطالب وأيضا المعلم والإداري، ويخصنا في هذا المقال كل ما يخص المعلمين والإداريين حيث أصدرت القرارات التالية:

فتح بطاقة الترقية للمعلمين من مستوى الرتبة الثالثة عشر فما دون عبر رابط نظام فارس الرقمي ابتداء من الأربعاء 7 أبريل 2021- 28 شعبان 1442.

قامت وزارة التعليم بدعوة منسوبي الإدارات التعليمية بجميع مناطق المملكة إلى تحديث البيانات الخاصة بهم عبر النظام الخاص بهم، منصة بياناتي الوظيفية على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

لابد من إضافة المؤهلات الجديدة والدورات التدريبية في “صلاحية بياناتي” ليتم تقييم الأداء الوظيفي بالمنصة ويتم ترقية المسجل بالمهارات الجديدة.

ويقوم المعلمين بالعديد من الأنشطة الإلكترونية بالدخول فيما يخصهم على نظام فارس كما يقوموا بالدخول اليومي على منصة مدرستي التعليمية لمتابعة الدروس اليومية للطلاب ويتم أيضا الدخول على رابط نظام نور لرفع درجات الطلاب بعد الانتهاء من التصحيح، مما يجعل من اهام التعرف على المنصات التي يقوم باستعمالها.