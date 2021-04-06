شروط العمرة في شهر رمضان 1442 حسب تصريحات وزارة الحج والعمرة السعودية

السلطات السعودية في مساء يوم الاثنين، أعلنت شروط عمرة شهر رمضان 1442 بأنها سوف تسمح للأشخاص الذين تحصنوا من فيروس كورونا بأداء مناسك عمرة شهر رمضان وأيضاً السماح لهم بالصلاة داخل الحرم المكري في مدينة مكة المكرمة وذلك خلال شهر رمضان كله، وصرحت وزارة الحج والعمرة عبر البيان أن منح تصاريح للأشخاص الذين تلقوا التحصين سيكون متاح لهم دخول الحرم المكي والحرم المدني وزيارة بيت رسول الله.ما هي شروط عمرة شهر رمضان 1442
أكدت وزارة الحج العمرة في السعودية بالشروط وسوف تتأكد من صحة المعلومات عبر تطبيقين (اعتمرنا) و(توكلنا) كما أكدت الوزارة أن هذه الشروط سوف تطبق فقط في شهر رمضان 2021 وصرحت بالشروط الأتية لكل المعتمرين:
- أولاً: سوف تمنح التصاريح وحجز أداء مناسك العمرة والصلوات وزيارة الحرمين الشريفين تبدأ في يوم 1 رمضان 1442هــ وذلك للأشخاص المحصنين والتأكد من صحة ذلك عبر تطبيق توكلنا.
- ثانياً: الحجز سوف يتم عبر تطبيقين فقط وهما تطبيق (اعتمرنا) و(توكلنا)، ثم قم بتحديد المدة الزمنية المتاحة حسب فراغ الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن والطاقة الاستيعابية.
- ثالثاً: ثم عرض التصاريح عبر تطبيق توكلنا للتأكد من صحتها وذلك من خلال حساب المستفيد.
وأكدت الوزارة من التأكد من المواقع المستخدمه والتطبيقات قبل الشروع في الحجز محذرة من المواقع الوهمية والحملات الغير شرعية، لذلك على جميع ضيوف الرحمن ان يطبقوا الشروط لتجنب جائحة فيروس كورونا المستجد وعدم قفل الحرمين مرة أخرى حيث تم قفلهم في أكتوبر الماضي واستمر القفل لمدة 9 أشهر ونتمى أن يجعل شهر رمضان هذا نهاية الغمة وإزاحة فيروس كورونا للأبد.
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السلطات السعودية في مساء يوم الاثنين، أعلنت شروط عمرة شهر رمضان 1442 بأنها سوف تسمح للأشخاص الذين تحصنوا من فيروس كورونا بأداء مناسك عمرة شهر رمضان وأيضاً السماح لهم بالصلاة داخل الحرم المكري في مدينة مكة المكرمة وذلك خلال شهر رمضان كله، وصرحت وزارة الحج والعمرة عبر البيان أن منح تصاريح للأشخاص الذين تلقوا التحصين سيكون متاح لهم دخول الحرم المكي والحرم المدني وزيارة بيت رسول الله.ما هي شروط عمرة شهر رمضان 1442
أكدت وزارة الحج العمرة في السعودية بالشروط وسوف تتأكد من صحة المعلومات عبر تطبيقين (اعتمرنا) و(توكلنا) كما أكدت الوزارة أن هذه الشروط سوف تطبق فقط في شهر رمضان 2021 وصرحت بالشروط الأتية لكل المعتمرين:
- أولاً: سوف تمنح التصاريح وحجز أداء مناسك العمرة والصلوات وزيارة الحرمين الشريفين تبدأ في يوم 1 رمضان 1442هــ وذلك للأشخاص المحصنين والتأكد من صحة ذلك عبر تطبيق توكلنا.
- ثانياً: الحجز سوف يتم عبر تطبيقين فقط وهما تطبيق (اعتمرنا) و(توكلنا)، ثم قم بتحديد المدة الزمنية المتاحة حسب فراغ الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن والطاقة الاستيعابية.
- ثالثاً: ثم عرض التصاريح عبر تطبيق توكلنا للتأكد من صحتها وذلك من خلال حساب المستفيد.
وأكدت الوزارة من التأكد من المواقع المستخدمه والتطبيقات قبل الشروع في الحجز محذرة من المواقع الوهمية والحملات الغير شرعية، لذلك على جميع ضيوف الرحمن ان يطبقوا الشروط لتجنب جائحة فيروس كورونا المستجد وعدم قفل الحرمين مرة أخرى حيث تم قفلهم في أكتوبر الماضي واستمر القفل لمدة 9 أشهر ونتمى أن يجعل شهر رمضان هذا نهاية الغمة وإزاحة فيروس كورونا للأبد.
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