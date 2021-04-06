واشنطن : نتابع الوضع في الأردن عن كثب وهو شريك استراتيجي

دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية الامريكية انها تتابع الوضع في الأردن عن كثب وهو شريك استراتيجي .

و كانت قد قالت الخارجية الامريكية في بيان السبت إنها تدعم استقرار الاردن وتدعم الملك عبد الله الثاني الذي تعتبره شريكا رئيسيا للولايات المتحدة .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "نحن نتابع التقارير عن كثب ونتواصل مع المسؤولين الأردنيين، الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة، وهو يحظى بدعمنا الكامل".

جاء ذلك عقب اعتقال مجموعة من الأشخاص من بينهم الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية .