جدة - نرمين السيد - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 32 مستوطنا، و12 عنصرا من المخابرات، و50 طالبا يهوديا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.
ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وسط حماية الاحتلال.. مستوطنون وطلبة معاهد يهودية يقتحمون المسجد الأقصى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.