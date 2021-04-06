وسط حماية الاحتلال.. مستوطنون وطلبة معاهد يهودية يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن 32 مستوطنا، و12 عنصرا من المخابرات، و50 طالبا يهوديا، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً لسلسلة انتهاكات واقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة، فيما تتضاعف أعداد المقتحمين خلال الأعياد اليهودية.