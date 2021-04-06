رئيس الوزراء الإيطالى: زيارتي إلى ليبيا تعكس العلاقة التاريخية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - وقال دراجى فى المؤتمر الصحفى المشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة -الذى عقد اليوم بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس- إنه اختار أن تكون زيارته الأولى خارج إيطاليا إلى ليبيا، للتأكيد على أهمية العلاقة التاريخية الموجودة بين البلدين.
وأضاف: "إنها لحظة تاريخية وفريدة لربط العلاقات مع حكومة الوحدة الوطنية التى اعترف بها البرلمان، وتسير فى اتجاه المصالحة الوطنية".
وأضاف أن إيطاليا أعطت دفعة للمعهد الثقافى الإيطالى فى ليبيا، بزيادة المنح الدراسية للطلبة الليبيين الدارسين فى إيطاليا، وتوسيع التعاون الثنائى إلى أعلى المستويات.
وكان ماريو دراجى وصل إلى طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، فى أول زياة له خارج البلاد بعد توليه مهام منصبه رئيسًا لوزراء إيطاليا، حيث بحث مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عددًا من الملفات المشتركة والهامة بين البلدين، منها الهجرة غير الشرعية وزيادة التعاون فى مجال الطاقة والكهرباء.
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