أوكرانيا تطالب الناتو بسرعة ضمها من أجل ردع روسيا

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، حلف شمال الأطلسى إلى المصادقة على خطة العمل من أجل ضم أوكرانيا إلى المنظمة، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة توجيه إشارة فعلية إلى روسيا.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال زيلينسكى فى تغريدة وجهها إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، بعد اتصال هاتفى بينهما: "حلف شمال الأطلسى هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب فى دونباس" فى شرق أوكرانيا، التى تشهد نزاعًا مع الانفصاليين الموالية لروسيا.

فيما اعتبر الكرملين الروسى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسى سيؤدى إلى تفاقم النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا، والقوات الأوكرانية على الحدود الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمترى بيسكوف: "نشك كثيرًا فى أن ذلك يمكن أن يساعد أوكرانيا على حل مشكلتها الداخلية.. من وجهة نظرنا هذا الأمر سيفاقم الوضع".

وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا، الأسبوع الماضى، بحشد آلاف العسكريين عند حدودها الشمالية والشرقية وفى شبه جزيرة القرم التى ضمتها موسكو فى 2014، وهى الحشود التى جاءت بعد تصاعد الاشتباكات المسلحة على طول الجبهة بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لـ روسيا.