المحكمة الدولية بلبنان ترفض استئناف حكم عياش فى اغتيال الحريرى

جدة - نرمين السيد - وتتعلق قضية عياش وآخرين بالاعتداء الذى أودى بحياة رئيس الوزراء اللبنانى السابق رفيق الحريرى واستُخدمت فيه متفجرات بكمية تعادل 2500 إلى 3000 كيلوجرام من مكافئ مادة "تى أن تي"، ووقع فى وضح النهار يومَ 14 فبراير 2005 فى وسط بيروت. وأدى الانفجار إلى مقتل 22 شخصًا، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق، وإصابة 226 شخصًا آخر.

وفى 18 أغسطس 2020، نطقت غرفة الدرجة الأولى I بحكمها فى قضية عياش وآخرين وقررت بالإجماع أنّ عياش مذنب بصفته شريكًا فى جميع التهم المسندة إليه فى قرار الاتهام الموحد.

وفى 11 ديسمبر 2020، حكمت غرفة الدرجة الأولى I بالإجماع على عياش بخمس عقوبات سجن مؤبد تُنفّذ فى الوقت نفسه.

وفى 12 يناير 2021، أودع الادعاء ومحاميا الدفاع عن عياش طلبى استئناف للحكم، وأودع الدفاع والممثلون القانونيون للمتضررين المشاركين أيضًا طلبى استئناف لحكم تحديد العقوبة.

وفى 24 فبراير 2021، ردت غرفة الاستئناف طلب الاستئناف الذى أودعه الممثلون القانونيون للمتضررين باعتباره غير جائز القبول. ولكنها أجازت للمتضررين المشاركة فى إجراءات الاستئناف لغرض التعبير عن آرائهم وشواغلهم فيما يتعلق بمسائل تمس بمصالحهم الشخصية".