موعد رؤية هلال شهر رمضان 2021 وعدد ايام الشهر المبارك وعدد ساعات الصيام

من المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان المبارك عند غروب شمس يوم الأحد القادم 11 أبريل 2021 عن طريق سبعة لجان متخصصة موجودة في عدد من الأماكن في جمهورية مصر العربية تم اختيارها نت قبل الهيئة العامة للمساحة المصرية وكذلك المعهد الخاص بالأرصاد حيث تضم اللجان الخاصة باستطلاع هلال شهر رمضان عددا من العلماء الشرعيين والمتخصصين في علم الفلك، على الجانب الأخر أعلن المعهد القومي لللبحوث الفلكية أن هلال شهر رمضان المبارك لن يولد قبل غروب شمس يوم الأحد الموافق 11 أبريل، وبناءا على ذلك يصبح يوم الإثنين الموافق 12 من أبريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان 1442.

تقويم شهر رمضان المبارك 2021

يذكر أن دار الإفتاء النصرية تقوم برصد رؤية هلال كافة الشهور العربية ومن ضمنها هلال شهر رمضان المبارك والذي له مكانة خاصة حيث ينتظره المسلمون في كافة بقاع الأرض، وتبعا للحسابات الفلكية فإن عدد أيام العام الهجري الجاري 1442 هو 354 يوما وهي سنة بسيطة تنتهي يوم 10 أغسطس 2021، وتبعا للحسابات الفلكية فإن شهر رمضان هذا العام سوف يكون عدد أيامه 30 يوما، حيث يبلغ عدد ساعات الصيام في أول أيام شهر رمضان 14 ساعة و41 دقيقة الذي سيكون يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، أما عدد ساعات صيام أخر أيام رمضان الذي سيوافق12 مايو 2021 سوف يكون 15 ساعة و34 دقيقة.