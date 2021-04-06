فورت نايت تُتيح للاعبين الدردشة بالفيديو مع أصدقائهم عبر Fortnite Houseparty

أتاحت لعبة فورت نايت إحدى أشهر الألعاب الإلكترونية رسميًا، خدمة تبادل الدردشة بين اللاعبين وأصدقائهم بالفيديو عبر خاصية Fortnite Houseparty، تماشيًا مع التحديثات التي تُطلقها باستمرار من أجل إضافات العديد من الميزات لبيئة اللعبة التي حققت أرقامًا قياسية غير مسبوقة من حيث عدد مرات التحميل عبر المنصات المختلفة، وتُمكن الميزة الجديدة اللاعبين على الكمبيوتر الشخصي وعبر الـ PlayStation من الدردشة بالفيديو مع أصدقائهم، بعد ضبط عدد من الإعدادات الخاصة، ويتطلب منك الأمر تثبيت اللعبة عبر منصتي الـ iOS أو Android، مع العلم أنه يمكن تبادل الاتصال والدردشة حتى عدد 9 أصدقاء، مع ضرورة توخي الحذر بشأن مشاركة المعلومات الشخصية أو الحساسة بشكل مباشر أو غير مباشر.

كيفية البث عبر دردشة فورت نايت

أما عن كيفية تفعيل تلك الخدمة عبر فورت نايت، فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

الدخول من أجل تنشيط Houseparty من خيار الـ Fortnite Mode.

سيتمكن جميع أصدقائك من مشاهدة بث مباشر للعب.

سيتم إخطارهم فور إتاحة اللعبة.

ستتلقى إشعارات عندما يقوم أصدقاؤك بالبث.

عليك القيام بالربط بين اللعبة وبين هاوس بارتي بعد التوصيل.

تحديث دردشة الفيديو في Fortnite Houseparty

ويمكنك تحديث الدردشة وتفعيلها من خلال فتح خيار Houseparty ثم الاتصال بـ فورتنايت من خلال الإعدادات أو أيقونة التلفزيون، ثم انضم إلى أصدقائك أو وجه لهم الدعوة للانضمام إليك، وجَّه الكاميرا أو جوالك لوجهك لبدء الدردشة، استمر في التحدث حتى بدء عرض أصدقائك على الهواء مباشرة على لوحة جانبية، مع العلم أن تلك الميزة متاحة فقط الآن للهواتف الذكية، وسيتم تفعيلها لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وجهاز PlayStation (PS4 و PS5) خلال التحديثات المقبلة.

جدير بالذكر أن يُمكنك مراقبة ما إذا كان أحد من أفراد أسرتك يشاهد البث المباشر والدردشة من خلال (رمز عين) صغيرة التي تظهر في منتصف يسار الشاشة، ويُمكنك إيقاف تشغيل وضع FORTNITE في المنزل من إعدادات الخصوصية الخاصة، او إتاحة البث المباشر للجميع سواء بالمنزل أو من خارجه، وتوسيع قاعدة المشاركين حتى تسعة أفراد.