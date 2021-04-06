طريقة تقديم طلب مسكن أو سيارة من مؤسسة الوليد بن طلال للمساعدات الخيرية 1442

إذا كنت محتاجا إلى سكن أو إلى سيارة ولا تستطيع توفير الثمن الخاص بالمسكن أو السيارة، يمكنك تقديم طلب مسكن أو سيارة من مؤسسة سمو الأمير الوليد بن طلال آل سعود الخيرية المسماة باسم “الوليد للإنسانية”، وتهدف مؤسسة الأمير وليد بن طلال الخيرية إلى تحسين مستوى الحياة بالنسبة للأفراد والأسر في المملكة العربية السعودية، تابع للتعرف على طريقة تقديم طلب لسيارة أو سكن من مؤسسة الوليد للإنسانية 1442.

طريقة تقديم طلب سكن أو سيارة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

لطلب السكن أو السيارة من مؤسسة الوليد للإنسانية، تابع معنا الخطوات الآتية في موقعكم المتميز ثقفني.

تسجيل حساب جديد في موقع الوليد للإنسانية

أول خطوة يجب أن تقوم بها أن تسجل حسابا في موقع الوليد للإنسانية، قم بعمل الخطوات الآتية للتسجيل:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة الوليد للإنسانية من خلال الرابط الوليد للإنسانية Alwaleed Philanthropies.

قم بإدخال البيانات الخاصة بك (الإسم الرباعي، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال)في “تسجيل جديد”.

قم بإدخال كلمة المرور التي تريدها لحسابك.

قم بإدخال كلمة المرور مرة اخرى في خانة تأكيد كلمة المرور.

اضغط على الاختيار “عند تفعيل الحساب، سوف يتم متابعة الحسابات التالية تلقائيا، إلخ”.

قم بالضغط على زر تسجيل.

سيتم إرسال رسالة تفعيل في البريد الإلكتروني الخاص بك، قم بتفعيل الحساب من خلالها كما هو موضح بالفيديو أعلاه.

بعدها قم بالذهاب إلى الموقع واضغط في القائمة الموجودة بالأعلى على حسابي.

قم بتسجيل الدخول عن طريق ادخال رقم الهوية وكلمة المرور.

طريقة تقديم طلب سكن أو سيارة

للتقديم على طلب سكن أو سيارة يجب عليك القيام بالخطوات التالية، تابع معنا:

بعد أن تسجل الدخول في الحساب الخاص بك، اذهب إلى “حسابي” من القائمة أعلاه.

اضغط على “تعبئة طلب جديد” الموجودة مع الخيارات أمامك.

اضغط على نوع الطلب الخاص بك في تحديد نوع الطلب (مسكن، سيارة)، ثم اضغط على تابع.

قم بتعبئة البيانات الخاصة بك في نموذج الطلب، كما هي موضحة بالفيديو أعلاه.

اضغط على حفظ.

ستظهر لك شاشة مكتوب عليها تم رفع الطلب بنجاح، ستحصل على كود الطلب الخاص بك، يمكنك من خلاله متابعة حالة الطلب الخاص، بك.

وتهدف مؤسسة الأمير بن طلال الخيرية إلى توفير 10 آلاف وحدة سكنية و 10 آلاف سيارة منذ إنشائها عام 2015، بمعدل 1000 وحدة سكنية كل عام، و1000 سيارة كل عام، قم بتقديم طلبك وبإذن الله سيتم الموافقة عليه.

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