وزارة الحج والعمرة تعلن شروط عمرة رمضان 1442 وآلية حجز التصريحات

قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن شروط عمرة رمضان 1442 وهذا ضمن الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية في استقبال المعتمرين والمعتمرات، فقد تم الاعلان عن رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، وهذا مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، ويتم الالتزام بهذه الاجراءات الاحترازية من ناحية المعتمرين والعاملين والحراس في الحرم المكي، ونوافيكم بالمزيد حول شروط اداء العمرة 1442 في رمضان فتابعونا.

شروط عمرة رمضان 1442

قامت وزارة الحج والعمرة بالإعلان عن شروط عمرة شهر رمضان 1442 وسيتم تأكيد كافة المعلومات والبيانات من خلال تطبيق توكلنا وأيضا تطبيق اعتمرنا الرسمي، والجدير بالذكر أن شروط عمرة رمضان سيتم تطبيقها في شهر رمضان فقط، وجاءت كالتالي:

سيتم منح تصاريح اداء العمرة وحجز اداء مناسك العمرة والصلوات وأيضا زيارة الحرمين الشريفين وذلك بدأً من يوم 1 رمضان 1442، ولن يتم منح التصاريح إلا للأفراد المحصنين والتأكد من أنهم محصنين عبر تطبيق توكلنا. يتم حجز عمرة رمضان فقط عبر تطبيق توكلنا وأيضا تطبيق اعتمرنا، ويتم تحديد المدة الزمنية المتاحة لآداء مناسك العمرة حسب رغبة المعتمر او المعتمرة، وهذا بما يتماشى مع الاماكن الفارغة بالحرمين الشريفين وحسب الطاقة الاستيعابية للحرم المكي حسب ما تحدده وزارة الحج والعمرة. يتم استخدام تطبيق توكلنا لعرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها، ويتم ذلك عبر حساب المستفيد

مواعيد حجز عمرة شهر رمضان تطبيق توكلنا

وزارة الحج والعمرة

حذرت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العبية السعودية من المواقع الوهمية الغير تابعة للوزارة، وأكدت أن كافة التصريحات والحجوزات تتم عبر تطبيق توكلنا وتطبيق اعتمرنا فقط، مؤكدة أنهما المنصتان المعتمدتان للوزارة.

كما قامت وزارة الحج والعمرة خلال الايام القليلة الماضية بالإعلان أن الوزارة قد بدأت في مرحلة استعداد استقبال المعتمرين في شهر رمضان، وأكد نائب وزير الحج والعمرة أن كافة العاملين بالحرم المكي تم تطعيمهم للحماية من فيروس كوفيد-19 المنتشر.

تنبيهات مهمة لحجز العمرة

شروط العمرة لكبار السن

أكد نائب وزير الحج والعمرة أن شروط العمرة لكبار السن فوق 65 عام هو أخذهم للقاح فيروس كورونا، وذلك حتي يتمكنوا من استخراج تصاريح العمرة 1442 من خلال تطبيق توكلنا واعتمرنا.

وذكر المشاط في برنامج يا هلا المذاع علي قناة روتانا خليجية أن المسنين فوق الـ 65 عام لم يكن بمقدورهم الحصول علي تصاريح اداء العمرة، لكن الآن مع حصولهم علي لقاح فيروس كورونا المستجد، سيكون بإمكانهم حجز عمرة رمضان واستخراج التصاريح إلكترونيا بكل سهولة ويسر.

تطبيق توكلنا

تنزيل تطبيق توكلنا من خلال الرابط الرسمي توكلنا للاندرويد او من خلال توكلنا للايفون التسجيل عبر اتباع الخطوات المذكورة في الفيديو المرفق اعلاه اختر “خدمات” ومن ثم اختر “خدمات العمرة” يمكنك اضافة مرافقين من خلال خيار “إضافة مرافق” ادخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها حجز ميعاد العمرة المناسب والمتوفر عبر تطبيق توكلنا اختيار نقطة التجمع إما من باب الملك فهد أو باب علي أو الكادي أو مركز اجياد النقر علي “تسجيل”

طريقة حجز تصريح عمرة تطبيق توكلنااصدار تصريح العمرة عبر تطبيق اعتمرنا

يمكنك تنزيل تطبيق اعتمرنا الإلكتروني المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة من خلال الرابط الرسمي تحميل اعتمرنا للاندرويد او تنزيل تطبيق اعتمرنا للايفون.

تابعونا علي موقعنا المميز ثقفني للمزيد حول شروط عمرة شهر رمضان 1442 وكل الاخبار الرسمية الصادرة من قبل وزارة الحج والعمرة بالمملكة العبية السعودية.

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