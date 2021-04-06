مفعُل رابط منصة مدرستي التعليمية للتسجيل على مسابقة مدرستي تبرمج لطلاب جميع المراحل

رابط منصة مدرستي التعليمية للتسجيل على مسابقة مدرستي تبرمج لطلاب جميع المراحل نتابعها الان مع حضراتكم وذلك فى ظل استمرارية ارتفاع مؤشرات البحث على جوجل حول اتمام التسجيل عليها نظراً لكونها واحدة من المواقع والفصول الافتراضية التي يحتاج إليها كل طالب سعودي لمتابعة الدروس الافتراضية عبر تسجيل الحضور والغياب وعدد كبير من الأنشطة المطروحة التي بامكان الطلاب الاستفادة بها فور اتمام التسجيل على المنصة على شكل نستعرضها الان مع حضراتكم

رابط منصة مدرستي التعليمية

مدرستي التعليمية واحدة من المواقع التعليمية التي تحرص وزارة التعليم السعودية على تطويرها بشكل او باخر وذلك كونها هي وسيلة الوصل الوحيدة التي جاءت ما بين الطلاب والمعلمين فى ظل ظروف تفشي وباء كورونا المستجد، حيث يتعامل الطلاب مع منصة مدرستي التعليمية كبنك تعليمي للاستنباط المعلومات التي كاد يحتاج اليها كل طالب سعودي لمتابعة الدروس والبرامج التعليمية، حيث يتم العمل على تنظيم فصول افتراضية من خلال موقع مدرستي التعليمي وذلك لمتابعة الدروس والحضور والغياب والعمل على تبادل الاسئلة ما بين الطلاب والمعلمين، عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية متابعة طرق وخطوات فتح وإتمام التسجيل على المنصة

خطوات تسجيل دخول على موقع مدرستي

بإمكانكم إتباع الخطوات التي تمكنكم على الدخول والتسجيل على موقع مدرستي التعليمي للاشتراك على مسابقة مدرستي او للاتمام التعليم من المنزل عن بعُد فور اتباع الخطوات التالية:-