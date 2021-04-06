أخبار اليمن : استمرار خروقات الحديدة وضحايا بنيران المرتزقة بتعز

استمرار خروقات الحديدة وضحايا بنيران المرتزقة بتعزواصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة، وأصيب خمسة مواطنين واستشهدت امرأة بنيران المرتزقة في تعز، فيما شن الطيران غارات على صعدة ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 171 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وأربعة خروق بإلقاء طيران تجسسي قنابل على الفازة والتحيتا.

وتضمنت الخروقات تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 والتحيتا والفازة والجبلية و27 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و124 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشار المصدر إلى احتراق سيارة أحد المواطنين في حي الربصة بمديرية الحوك نتيجة استهداف مرتزقة العدوان الأحياء السكنية بقذائف الهاون والمدفعية.

وفي محافظة تعز أفاد المصدر باستشهاد امرأة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها إثر جريمة لقوى العدوان في منطقة الأعمور بمديرية حيفان قبل أسبوعين، مبيناً أن ثلاثة مواطنين بينهم طفل أًصيبوا نتيجة قذيفة أطلقها مرتزقة العدوان على حي الجملة بمديرية صالة.

وأكد المصدر إصابة امرأة وطفل من عائلة المواطن عبدالله الرامي أصيبا بإصابات خطيرة إثر قصف مدفعي لقوى العدوان على قرية العريس في مديرية مقبنة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة، وثلاث غارات على مديرية صرواح، وغارة على مديرية الجوبة في محافظة مأرب.