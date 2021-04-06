أخبار اليمن : الامين العام المساعد يبعث عددا من برقيات التعازي

الامين العام المساعد يبعث عددا من برقيات التعازيبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة في وفاة عالم التاريخ والاثار البروفسور يوسف محمد عبدالله الشيباني، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الوطن في مجال العلم والبحث العلمي والنقوش الاثرية.

واشار الامين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الفكرية والاثرية والثقافية طوال مسيرته العملية والعلمية الزاخرة بالعطاء والابداع كواحد من علماء اليمن والمنطقة العربية والعالم في مجال التاريخ اليمني والنقوش الأثرية.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الدكتور/ قيس يوسف محمد عبدالله الشيباني، وإخوانه، وكافة آل الشيباني، عبّر الامين العام المساعد عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنآ إليه راجعون".

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كما بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء مماثلة بوفاة الدكتور/ عبده عثمان غالب، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد/ محمد عبده عثمان غالب، واخوانه، وكافة آل غالب، عبّر الامين العام المساعد عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنآ إليه راجعون".

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كما بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء مماثلة بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ احمد شرف الحاج الصبري، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى شقيق الفقيد ورجل الأعمال الشيخ/ عبدالصمد شرف الحاج الصبري واخوانه، وكافة آل الصبري، عبّر الامين العام المساعد عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنآ إليه راجعون".

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إلى ذلك بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب برقية عزاء مماثلة بوفاة القيادى المؤتمرى العميد/ مرشد حزام الحاورى، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ يزيدى مرشد الحاورى، واخوانه وكافة آل الحاورى بمديرية همدان محافظة صنعاء، عبّر الامين العام المساعد عن تعازيه الحارة ومواساته القلبية في هذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى - عزّ وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنآ إليه راجعون".

