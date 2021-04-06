لافروف لـ ألمانيا وفرنسا: أعيدوا أوكرانيا إلى رشدها

جدة - نرمين السيد - دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الثلاثاء، كلاً من ألمانيا وفرنسا إلى إعادة الحكومة الأوكرانية إلى رشدها، وذلك فى ضوء التوترات الأخيرة شرق أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لروسيا.





وفى تصريحات من العاصمة الهندية نيودلهى، اليوم الثلاثاء، قال لافروف: "ليست هناك خطوات حثيثة من زملائنا الفرنسيين والألمان لإعادة الجانب الأوكرانى إلى رشده".

كما انتقد لافروف ردود فعل الغرب إزاء الموقف على الحدود الأوكرانية، واصفًا موقفهم بـ"مخيبة للآمال" بعد تقارير عن دخول القوات الأوكرانية منطقة حوض دونيتس.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "انترفاكس"، قال لافروف: "يبدو أن زملاءنا الغربيين لا يزالون يفترضون أنهم سيدعمون السلطات الأوكرانية بكل وسيلة ممكنة، حتى مع التصرفات والتصريحات غير المقبولة على الإطلاق".

ورغم استمرار المفاوضات التى تقودها فرنسا وألمانيا منذ أعوام لإيجاد حل سلمى للصراع فى شرق أوكرانيا، قتل أكثر من 40 شخصًا فى حوض دونيتس بالمنطقة، وسط قلق دولى من تفاقم الصراع بين دول الغرب وروسيا.