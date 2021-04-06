وزير الخارجية السعودى يسلم الأردن رسالة من خادم الحرمين

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، سلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الجانب الأردنى، جدد فيها تأكيد السعودية دعمها للأردن.





وحسبما نقلت "رويترز"، أوضحت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزير السعودى وصل إلى عمان، أمس الإثنين، واجتمع مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى. وأضاف، أن الصفدى نقل تحيات الملك عبدالله الثانى إلى خادم الحرمين الشريفين، وثمن مواقف السعودية الداعمة دومًا للأردن، حيث أكد الوزيران عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين وقيادتيهما، والعمل المستمر على تطويرها فى جميع المجالات. كما أكد الوزيران، أن أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ، وأنهما تقفان معا فى مواجهة كل التحديات، إضافة إلى استعراض التطورات فى المنطقة، وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة، والقضايا العربية، ويكرس الأمن والاستقرار.

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