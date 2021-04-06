عاجل.. السودان يطالب بسحب الجنود الإثيوبيين من القوات الأممية لانعدام الثقة

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، اليوم الثلاثاء، أن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولى. وجاءت تصريحات الوزيرة السودانية فى كينشاسا، بعد انتهاء محادثات لحل الأزمة، استمرت يومى الأحد والإثنين، بين السودان ومصر وإثيوبيا دون تحقيق تقدم.

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