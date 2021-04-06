السعودية: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف فى المساجد خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن هناك دد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشى فيروس كورونا التى اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها فى مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان.

وأضاف أنه سيتم التأكيد على منسوبى المساجد بتعليق إقامة الإفطار والسحور فى الجوامع والمساجد، كما سيتم تعليق الاعتكاف فى جميع الجوامع، والتوسع فى أماكن إقامة صلاة عيد الفطر فى جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة.

واختتم بالتنويه بأن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام فى المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقاً فى بيان تصدره الوزارة.