موريتانيا: تجميد ممتلكات الرئيس السابق ولد عبد العزيز و11 متهمًا آخرين

جدة - نرمين السيد - أصدر قاضى التحقيق فى موريتانيا قرارًا، أمس الإثنين، بتجميد ممتلكات وأرصدة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومتهمين آخرين فى قضايا فساد، حسبما أفاد مقربون من الرئيس السابق، اليوم الثلاثاء.





وبحسب وسائل إعلام محلية، يشمل القرارالرئيس السابق وصهره و11 متهما آخرين، بينهم وزراء سابقون، ممن اتهمهم القضاء بالضلوع فى قضايا غسل الأموال، والثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، والإضرار بمصالح وممتلكات الدولة. وبحسب البيانات الصادرة عن النيابة العامة الموريتانية، بلغت ممتلكات المتهمين المجمدة نحو 110 ملايين دولار أمريكى، بينها 80 مليون تخص الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

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