واشنطن: إصرار إيران على رفع العقوبات يعكس عدم جديتها فى العودة للاتفاق

جدة - نرمين السيد - قال المبعوث الأمريكى إلى إيران، روبرت مالى، اليوم الثلاثاء، إن إدارة بايدن تسعى لاتفاق أكثر شمولا من الاتفاق النووى الإيرانى السابق، بما يغطى أنشطة إيران النووية والإقليمية.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، أكد المبعوث الأمريكى أن إصرار إيران على رفع العقوبات يعكس عدم جديتها فى العودة للاتفاق، لافتًا فى الوقت ذاته إلى المخاوف الأمريكية والدولية إزاء البرنامج الصاروخى الباليستى الإيرانى. وأضاف المبعوث الأمريكى: "نريد التحدث بشأن الأنشطة الإقليمية لإيران بعد جلاء الملف النووى"، لافتًا إلى أنه ليس من الضرورى التوصل لاتفاق مع إيران قبل الانتخابات الرئاسية.

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