وزيرة خارجية السودان: موقف إثيوبيا يشكل خرقا للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، إن الموقف الإثيوبى حول سد النهضة يعتمد سياسة فرض الأمر الواقع، ما يشكل خرقا للقانون الدولى، مشيرة إلى أن إثيوبيا تعنتت فى مفاوضات كينشاسا بشأن السد، جاء ذلك وفق ما أوردته قناة "العربية" الإخبارية.





جدير بالذكر أن جولة المفاوضات التى عقدت فى كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبى خلال يومى 4 و5 إبريل لم تحقق تقدم ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذى قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية التى ترأس الاتحاد الإفريقى للتوسط بين الدول الثلاث. كما رفضت إثيوبيا أيضا خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التى طرحتها مصر وأيدتها السودان من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة فى المفاوضات كمراقبين من الإنخراط بنشاط فى المباحثات والمشاركة فى تسيير المفاوضات وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

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