رابط تسجيل بطاقات الترقية 1442 عبر نظام فارس الخدمة الذاتية وزارة التعليم تفتح الترقية للإداريين

رابط تسجيل بطاقات الترقية 1442 للإداريين بوزارة التعليم السعودية، أصبح من أهم الموضوعات البحثية على الساحة خلال الساعات الأخيرة، خاصةً مع قُرب موعد فتح باب التسجيل لبطاقات الترقية، الذي أعلنت عنه وزارة التعليم ليتمكن الإداريين العاملين تبع وزارة التعليم من التسجيل، بعد تحديث بياناتهم من خلال رابط نظام فارس الخدمة الذاتية، وكذالك منصة بياناتي الوظيفية الموجودة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نعرض عليكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني لنظام فارس الخدمة الذاتية “sshr.moe.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم.

تسجيل كلمة السر.

كتابة رمز التحقق.

الضغط على تسجيل دخول.

الدخول لتسجيل البيانات للاشتراك في بطاقات الترقية.

رابط نظام فارس الخدمة الذاتية لتسجيل بطاقات الترقية 1442معايير المفاضلة للترقيات بوزارة التعليم المرتبة العاشرة فما دون

معايير المفاضلة للمرتبة “11،12،13”موعد فتح باب التسجيل لبطاقات الترقية للإداريين بالتعليم 1442

أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني على بطاقات الترقية للإداريين، من خلال نظام فارس الخدمة الذاتية، بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 25 شعبان 1442، ويستمر حتي 15 شوال 1442، وجاء هذا الإعلان انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على دعم منسوبيها للتطوير والتحسين من مستوي درجاتهم الوظيفية، واستكمالاً لخطة الوزارة التي كان بدايتها ترقيات وزارة التعليم خلال شهر جمادي الأخر 1442، والتي بلغت نحو 12 ألف ترقية لمنسوبي التعليم وكانت أكبر حركة ترقيات شهدتها الوزارة.

الدرجات المتاح لها التقديم في بطاقات الترقية وشروط التسجيل

عقب إعلان وزارة التعليم عن فتح باب التسجيل للترقيات، ويتساءل الكثيرون عن الدرجات المسموح لها التقديم للحصول على الترقية، وأكدت الوزارة أن الترقيات ستكون بدايةً من الدرجة الثالثة عشر فما دون، بشرط أن تتوافر في المتقدم الضوابط والشروط المحددة للترقية، على أن يتم تحديث البيانات وإضافة الدورات الحاصل عليها المتقدم للترقية، كما يتم إرفاق المؤهل وتقويم الأداء الوظيفي، ليتم الدخول والتسجيل لبطاقات الترقية.