رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب لاداء الاختبارات النهائية للعام الدراسي 2021

منصة مدرستي تسجيل الدخول، فلقد أوضحت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية أنها تسعي من أجل ان تبدأ في فرض كافة الاستعدادات من أجل العودة للدراسة بشكل تدريجي وفي وسط اتخاذ المزيد من الاجراءات الوقائية حفاظا على صحة الطلاب ولضمان سلامتهم في ظل انتشار فيروس كورونا، وفي ظل ذلك بدأت في الاعلان عن تلك المسابقة التي تقوم بتنظيمها منصة مدرستي التعليمية بأسم مدرستي تبرمج وذلك من أجل ان تزيد معلومات الطلاب فيما يخص لغات البرمجه المختلفة بأبسط الوسائل التعليمية ولتمكن الطلاب من الحصول على تلك الشهادات التعليمية التي تؤكد حصول الطالب على تلك المفاهيم الخاصة بلغات البرمجة ولذلك زاد البحث من قبل الطلاب حول رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول للطلاب وهذا ما سوف نتناولة من خلال مقالنا اليوم.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

ليتمكن الطلاب من تسجيل الدخول لمنصة مدرستي التعليمية يتم ذلك عن طريق اتباع بعض من الخطوات البسيطة وكذلك ليتمكن الطلاب من اجراء تلك الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني والتي من المحدد أن تبدأ في شهر رمضان المعظم ويمكن تسجيل الدخول للطلاب عن طريق أتباع التالي:-

اولا يتم الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية.

ويتم اختيار تسجيل حساب جديد أو الاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج.

ويتم ادخال البيانات المطلوبة من الاسم والايميل والرقم السري.

ومن ثم يتم الضغط على تسجيل الدخول والضغط على الخدمة التي يريدها الطالب.

منصة مدرستي التعليمية

من خلال تلك المسابقة التي تم توفيرها من خلال منصة مدرستي التعليمية التي تسعي من خلالها وزارة التربية والتعليم بتوفير العديد من لغات البرمجة التي يرغب الطلاب في تعلمها والتي تنطبق مع تلك الرؤية للمملكة العربية السعودية 2030 التي تسعي من خلالها لتعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها من أجل أن تساعد في تطوير مهارات الطلاب بشكل جيد.