رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام فـي رمضان

الرياض ـ وكالات: صرح مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة أنه تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة خلال شهر رمضان، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة عن الجهات المختصة، وأعلن المصدر المسؤول عن مجموعة من الضوابط في هذا الصدد:

الأول: منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من الأول من رمضان للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق “توكلنا” لفئات التحصين.

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