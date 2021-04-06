أبوظبي تتصدر مدن العالم في الاستجابة لجائحة كورونا

كشفت دراسة صادرة عن هيئة "ديب نولدج أناليتيك"، المدن الأكثر أمانا من خطر الجائحة والأفضل استجابة لوباء "كوفيد 19"، خلال الربع الأول من العام الجاري.
واعتمدت الدراسة على بيانات ضخمة شملت عدة معايير مثل توزيع اللقاحات وتقديم العلاجات والشفافية والحوكمة.
وشمل التصنيف 25 مدينة من مختلف مناطق العالم، فكانت مدينة أبوظبي في دولة الإمارات الأفضل على مستوى العالم.
وجاءت العاصمة الكورية الجنوبية في المرتبة الثانية، ثم سيدني الأسترالية في المركز الثالث، وسنغافورة في المركز الرابع.
وحلت مدينة أوتاوا الكندية في المرتبة الخامسة، ثم العاصمة الألمانية برلين في المركز السادس، من حيث الاستجابة لوباء كورونا.
وركزت الدراسة على نقاط القوة والتحديات التي واجهت هذه المدن في تدبير أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لجائحة "كوفيد-19"، الذي ظهر في أواخر 2019، ثم تحول إلى جائحة عالمية.
واعتمد التصنيف أيضا على مناعة الاقتصاد ونجاعة الحجر الصحي وأداء نظام الرعاية.
في غضون ذلك، جاءت تل أبيب في المركز الثامن، ثم زيوريخ السويسرية في المرتبة التاسعة، وأوكلاند في المركز العاشر.
ودخلت مدينة أميركية وحيدة إلى التصنيف، وهي لوس أنجلوس (ولاية كاليفورنيا) التي حلت في المركز الخامس عشر.
وعربيا، كانت الرياض المدينة العربية الثانية في التصنيف إلى جانب أبوظبي، وحلت في المركز السابع عشر.
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