صماء تعاني مرضا نادرا "تقتحم" عالم الأزياء

حققت مراهقة بريطانية تعاني من الصمم والصلع، حلم طفولتها، بعد توقيعها، مؤخرا، على عقد مع وكالة لعرض الأزياء.
وتعاني هانا هاربين منذ ولادتها من متلازمة "هي ويلس" أو "خلل التنسج الأديمي الظاهر"، وهي حالة نادرة، أصابت 30 شخصا فقط في جميع أنحاء العالم، وتؤدي إلى نمو غير طبيعي للجلد والشعر والأظافر والأسنان والعينين.
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن هانا قولها: "تعرضت للتنمر طوال حياتي، وكثيرون كانوا يعتقدون بأني مصابة بالسرطان بسبب صلعي. فكرت في الانتحار مرات كثيرة".
وعن قبولها للعمل بمجال عرض الأزياء، قالت هانا: "أشعر بالأمل والقوة، إذ سأمثل من يعاني من إعاقة في هذا الميدان، وآمل أن أحطم الصورة النمطية في أذهان كثيرين عن ذوي الإعاقة، إذ أعتقد أن الجميع يتمتع بحقوق متساوية".
واعتبرت هانا أن عملها الجديد كان حلمها منذ الطفولة، مضيفة أن كثيرين أخبروها باستحالة تحقيقها لذلك الأمر.
وتابعت قائلة: "سأحارب من خلال عملي أشكال التمييز التي يتعرض لها ذوو الإعاقة عبر تعاوني مع وكالة Zebedee Management، المتخصصة في العروض التي تعيد تعريف مفهوم الجمال والإعاقة".
وأشارت إلى أن ارتدائها للشعر المستعار يمنحها الثقة بنفسها على نحو أكبر، لافتة إلى مساعدتها لنساء يعانين من الصلع عبر تبرعات بشعر مستعار لغير القادرين على شرائها.
وتوجهت هانا رسالة للمتنمرين قائلة: "الكراهية تجعل قلوبنا قاسية. إن رأيت شخصا يتنمر على غيرك انصحه، بدلا من مجرد الشعور بكرهه. انشروا الحب وأحبوا أنفسكم".
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