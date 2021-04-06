المغرب: إحباط عملية إرهابية لداعش فى فرنسا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "هسبريس" المغربى، قدمت السلطات المغربية معلومات لفرنسا، عن مواطنة من أصل مغربى كانت تحضر لتنفيذ عمل إرهابى على كنيسة.

وقال المتحدث باسم المديرية العامة للأمن الوطنى ومراقبة التراب الوطنى، المخابرات المغربية، أن "السلطات الفرنسية باشرت فى ليلة 3-4 أبريل الجارى، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز، مكنت من تحييد المشروع الإرهابى".

وأضاف أن المعلومات شملت معطيات عن هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلاً عن المشروع الإرهابى الذى كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بالتنسيق مع عناصر فى تنظيم داعش.