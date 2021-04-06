إيطاليا: ليبيا تشهد لحظة فريدة بعد اختيار الحكومة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى تصريح نقتله وكالة الأنباء الإيطالية، أن الحكومة الجديدة نالت الاعتراف والشرعية من طرف البرلمان وتمضى قدما فى المصالحة الوطنية، مشيرا إلى أن المطلب الأساسى للمضى قدماً فى التعاون هو استمرار وقف إطلاق النار.

وعن لقائه مع نظيره الليبى عبد الحميد الدبيبة، قال: "لقد كان اجتماعا مرضيا بشكل غير عادى، تحدثنا عن التعاون فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة"، مشيرا إلى أن هناك رغبة فى إعادة التبادل الاقتصادى والثقافى إلى المستويات التى كانت عليها قبل 5-6 سنوات.

وكان ماريو دراجى وصل إلى طرابلس، صباح اليوم الثلاثاء، فى أول زياة له خارج البلاد بعد توليه مهام منصبه رئيسًا لوزراء إيطاليا، حيث بحث مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عددًا من الملفات المشتركة والهامة بين البلدين، منها الهجرة غير الشرعية وزيادة التعاون فى مجال الطاقة والكهرباء.